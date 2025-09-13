Visite commentée : la Margeride en coulisse, Office de Tourisme Margeride en Gévaudan, Le Malzieu-Ville

Informations pratiques

Visite commentée : la Margeride en coulisse 19 et 20 septembre Office de Tourisme Margeride en Gévaudan Lozère

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temps d’une visite, laissez-vous guider à la découverte de demeures et édifices privés qui dévoilent exceptionnellement leurs secrets.

Huit visites sont proposées au cours de ces deux journées, offrant autant d’occasions de découvrir des lieux d’exception, d’échanger avec leurs propriétaires et de mieux comprendre l’histoire et le patrimoine qu’ils préservent.

Samedi :

– 9h : Visite d’un château (Malzieu-Ville)

– 11h : Visite d’un corps de ferme (Saint-Alban-sur-Limagnole)

– 14h : Visite d’une belle demeure (Malzieu-Ville)

– 16h : Visite de la Mairie (Saint-Chély-d’Apcher)

Dimanche :

– 9h : Visite d’un moulin (Malzieu-Forain)

– 11h : Visite d’un moulin (Saint-Alban-sur-Limagnole)

– 14h : Visite d’un château (Malzieu-Forain)

– 16h : Visite de deux corps de ferme (Saint-Privat-du-Fau)

Inscription possible à une ou plusieurs visites.

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan 315 boulevard Brun de Villeret 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466318273 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@margeride-en-gevaudan.com »}]

Le temps d’une visite, laissez-vous guider à la découverte de demeures et édifices privés qui dévoilent exceptionnellement leurs secrets.

©Emma Brassac