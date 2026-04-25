ÉMOTIONS DERRIÈRE L’OBJECTIF Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville

Le Malzieu-Ville

ÉMOTIONS DERRIÈRE L’OBJECTIF

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-09-12

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les photographies de Laurent Salgues, Emotions derrière l’objectif.

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les photographies de Laurent Salgues, Emotions derrière l’objectif.

Laurent Salgues est né en Lozère à Rimeize exactement. Depuis tout petit, il a toujours aimé être en contact avec la nature.

Dans les années 80, il découvre la moto trial, un sport de pleine nature qui va occuper son temps libre un peu plus de 40 ans, une véritable passion.

Ce sport physique étant devenu difficile pour lui, il s’est découvert un hobby plus calme mais tout aussi captivant qu’est la photographie. Laurent a commencé avec un smartphone avec des photos de paysages, mais très vite la variété de la faune l’a motivé à investir dans un appareil photo.

L’arrivée des nouvelles générations d’appareils photo hybrides offre plus de plaisir à immortaliser des moments de vie que la nature nous offre.

Émotions derrière l’objectif.

Laurent Salgues vous présente ici sa première exposition de faune sauvage composée de mammifères et d’oiseaux divers et variés, uniquement de Lozère. La photographie animalière demande beaucoup de temps en prospection sur la présence d’animaux et oiseaux. Il y a aussi les heures d’attente en affût avec quelques fois des souvenirs inoubliables à observer et photographier, ce n’est pas toujours le cas malheureusement mais toujours un plaisir d’être dans la nature.

En souhaitant que ses instants de vie qu’il vous partage ici puissent vous plaire . .

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie salgues.laurent@orange.fr

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English :

Come and discover Laurent Salgues’ photographs, Emotions derrière l’objectif, in the beautiful Chemin de Ronde hall.

L’événement ÉMOTIONS DERRIÈRE L’OBJECTIF Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-04-25 par 48-OT Margeride en Gévaudan