TRAIL DE LA MARGERIDE 2026 SUR LES PAS DE LA BÊTE Le Malzieu-Ville

TRAIL DE LA MARGERIDE 2026 SUR LES PAS DE LA BÊTE

Place du foirail Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-13 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Une épreuve idéale après la saison d’été, pour une préparation d’objectif à court terme 4 courses (de 10 à 44 km) + 1 randonnée

Rendez-vous en Haute-Lozère les 12 et 13 septembre 2026 pour le Trail Margeride , épreuve idéale après la saison d’été, pour une préparation d’objectif à court terme.

??? Trail Margeride Sport, Nature et Convivialité au Cœur du Massif Central

?? Une épreuve emblématique au cœur de la Margeride

Entre forêts de sapins, plateaux granitiques et vallées sauvages, le Trail Margeride s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux de course en pleine nature.

Organisée chaque été, cette épreuve invite les coureurs à explorer les paysages préservés de la Margeride, au nord de la Lozère, à travers plusieurs parcours adaptés à tous les niveaux.

Les tracés, soigneusement balisés, empruntent chemins forestiers, sentiers d’altitude et passages techniques, offrant une expérience sportive complète et authentique.

Mais au-delà de la performance, le Trail Margeride met à l’honneur le partage, la convivialité et la découverte du territoire.

Objectifs

Valoriser le patrimoine naturel et humain de la Margeride

Promouvoir la pratique du trail en milieu rural

Offrir une expérience sportive et humaine unique

Lionel Tersol (organisateur) et l’association “trail Margeride”, vous proposent un week-end sport nature, dans les Monts de la Margeride. Sur le territoire de la Bête du Gévaudan au cœur d’une zone Natura 2000, une manifestation sportive de pleine nature, soucieuse et respectueuse de son environnement, associant nos valeurs sportives, humaines, culturelles et économiques. Découverte, convivialité, plaisir vous accompagneront tout au long de ce weekend. Pour les grands et les petits, des activités gratuites.

Au programme, 4 courses + 1 randonnée

Semi-nocturne “La veillade dels barons” (10 km/250+), départ le 12 septembre 20h

17 km “los clapas” (410+), départ le 13 septembre 10h30

26 km “Lou pas del Ase”(820+), départ le 13 septembre 9h30 ITRA 1pt + 3pts montagne

44 km “Sobre los pas de la bestia“(1500+), départ le 14 septembre 8h00 ITRA 2pts + 3 pts montagne

15 km pour la rando “ame mes esclops” (17 km/410+), départ le 14 septembre 9h00

Samedi 12 septembre de 18h30-19h30 épreuve ludique non chronométrée pour les enfants de 5 à 11 ans, encadrée par l’association “cardiocollègues48”.

Le samedi soir après course, le ravitaillement est une pasta gratuite pour les coureurs ayant participé. Le dimanche un repas à midi est prévu, les inscriptions sur place seront possibles( 15€/ enfants de de 12 ans 8€)

Tarifs 10km 12€ 17km 15€ 26km 22€ 44km 32€

Possibilité de cumul courses 10 + 17km =20€ 10 + 26km= 27€ 10+ 43km= 37€

Partenaires 2026 Association “cardiocollègues48”, mécénat chirurgie cardiaque et les communes du Malzieu-Ville, Paulhac-en-Margeride, Prunières, Le Malzieu-Forain, Saint-Privat-du-Fau, Saint-Léger-du-Malzieu, Julianges et Saint-Pierre-le-Vieux. .

Place du foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73

English :

An ideal event after the summer season, for short-term goal preparation: 4 races (from 10 to 44 km) + 1 hike

German :

Ein idealer Wettkampf nach der Sommersaison, um sich auf ein kurzfristiges Ziel vorzubereiten: 4 Läufe (von 10 bis 44 km) + 1 Wanderung

Italiano :

Un evento ideale dopo la stagione estiva, per prepararsi agli obiettivi a breve termine: 4 gare (da 10 a 44 km) + 1 camminata

Espanol :

Un evento ideal después de la temporada de verano, para prepararse para objetivos a corto plazo: 4 carreras (de 10 a 44 km) + 1 caminata

L’événement TRAIL DE LA MARGERIDE 2026 SUR LES PAS DE LA BÊTE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-10-13 par 48-OT Margeride en Gévaudan