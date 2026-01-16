GRAND VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET

Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Cette année encore, le traditionnel vide-greniers et ses nombreux exposants vous accueilleront dans les rues historiques du Malzieu.

Le mardi 14 juillet, venez nombreux dénicher la perle rare au cœur de la cité médiévale !

Ouvert au plus grand nombre, les inscriptions seront possibles dès avril prochain !

Tarif exposants 5€ les 3mètres + 1€ le mètre supplémentaire.

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Once again this year, the traditional garage sale and its many exhibitors will welcome you to the historic streets of Le Malzieu.

On Tuesday July 14, come one, come all to find that rare gem in the heart of the medieval town!

Open to all, registration opens in April!

Exhibitor price: 5? per 3m + 1? per additional meter.

L’événement GRAND VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-01-16 par 48-OT Margeride en Gévaudan