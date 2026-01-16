GRAND VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET Le Malzieu-Ville
GRAND VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET Le Malzieu-Ville mardi 14 juillet 2026.
GRAND VIDE-GRENIERS DU 14 JUILLET
Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Cette année encore, le traditionnel vide-greniers et ses nombreux exposants vous accueilleront dans les rues historiques du Malzieu.
Le mardi 14 juillet, venez nombreux dénicher la perle rare au cœur de la cité médiévale !
Ouvert au plus grand nombre, les inscriptions seront possibles dès avril prochain !
Tarif exposants 5€ les 3mètres + 1€ le mètre supplémentaire.
Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
English :
Once again this year, the traditional garage sale and its many exhibitors will welcome you to the historic streets of Le Malzieu.
On Tuesday July 14, come one, come all to find that rare gem in the heart of the medieval town!
Open to all, registration opens in April!
Exhibitor price: 5? per 3m + 1? per additional meter.
