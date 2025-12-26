SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville
SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville samedi 24 janvier 2026.
SOIRÉE KARAOKÉ
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !
Rendez-vous le samedi 24 janvier dès 20h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of karaoke! Come and share a convivial evening with your friends!
Join us on Saturday, January 24 at 8pm.
Membership of the association is required.
