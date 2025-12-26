SOIRÉE KARAOKÉ Le Malzieu-Ville

SOIRÉE KARAOKÉ

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Le café associatif, Le Drogol, vous propose de vous retrouver autour d’une soirée karaoké! Venez partager une soirée conviviale avec vos amis !

Rendez-vous le samedi 24 janvier dès 20h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

Le Drogol, the community café, invites you to join us for an evening of karaoke! Come and share a convivial evening with your friends!

Join us on Saturday, January 24 at 8pm.

Membership of the association is required.

