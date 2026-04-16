STAGE TRAIL EN HAUTE-LOZÈRE SUR LES PAS DE LA BÊTE Le Malzieu-Ville
STAGE TRAIL EN HAUTE-LOZÈRE SUR LES PAS DE LA BÊTE Le Malzieu-Ville vendredi 8 mai 2026.
Le Malzieu-Ville
STAGE TRAIL EN HAUTE-LOZÈRE SUR LES PAS DE LA BÊTE
Place du Foirail Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Envie de prendre de la hauteur, de progresser en trail et de vivre un week-end 100% nature ?
Direction la magnifique Margeride, entre grands espaces sauvages, forêts profondes et panoramas à couper le souffle.
Du 8 au 10 mai 2026
3 jours pour
✔️ Améliorer ta technique en montée et en descente
✔️ Travailler l’endurance et la gestion de l’effort
✔️ Apprendre à mieux utiliser les bâtons
✔️ Bé
Envie de prendre de la hauteur, de progresser en trail et de vivre un week-end 100% nature ?
Direction la magnifique Margeride, entre grands espaces sauvages, forêts profondes et panoramas à couper le souffle.
Du 8 au 10 mai 2026
3 jours pour
✔️ Améliorer ta technique en montée et en descente
✔️ Travailler l’endurance et la gestion de l’effort
✔️ Apprendre à mieux utiliser les bâtons
✔️ Bénéficier de conseils personnalisés
✔️ Partager des moments conviviaux entre passionné(e)s
Au programme sorties trail adaptées au niveau du groupe, ateliers techniques, conseils entraînement, récupération… et surtout du plaisir sur les sentiers
Que tu prépares un objectif ou que tu veuilles simplement te faire plaisir en pleine nature, ce stage est fait pour toi !
⚠️ Places limitées. .
Place du Foirail Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 6 32 81 83 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to gain height, improve your trail skills and enjoy a 100% natural weekend?
? Head for the magnificent Margeride, with its wide open spaces, deep forests and breathtaking panoramas.
? May 8 to 10, 2026
3 days for
?? Improve your uphill and downhill technique
?? Work on endurance and effort management
?? Learn to use your poles more effectively
?? Bé
L’événement STAGE TRAIL EN HAUTE-LOZÈRE SUR LES PAS DE LA BÊTE Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-04-13 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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