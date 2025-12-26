PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !

Alors rendez-vous tous les mercredis de novembre dès 14h00 jusqu’à 16h00.

Adhésion à l’association nécessaire dès 2€

Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !

Alors rendez-vous tous les mercredis de novembre dès 14h00 jusqu’à 16h00.

Adhésion à l’association nécessaire dès 2€ .

Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feel like knitting or crocheting in good company? Join us at Le Drogol for a chat over coffee and colorful yarns!

Meet us every Wednesday in November from 2:00 pm to 4:00 pm.

Association membership required from 2?

L’événement PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2025-12-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan