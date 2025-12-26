PAPOTE ET PELOTE ATELIER CRÉATIF POUR ADULTES Le Malzieu-Ville
Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Début : 2026-01-07 14:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28
Envie de tricoter ou crocheter en bonne compagnie ? Rejoignez-nous au Drogol pour un moment de partage autour d’un café et de fils colorés !
Alors rendez-vous tous les mercredis de novembre dès 14h00 jusqu’à 16h00.
Adhésion à l’association nécessaire dès 2€
Avenue Pierre Rousset 1870 1956 Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
Feel like knitting or crocheting in good company? Join us at Le Drogol for a chat over coffee and colorful yarns!
Meet us every Wednesday in November from 2:00 pm to 4:00 pm.
Association membership required from 2?
