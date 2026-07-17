Visite commentée : La Romieu, sa collégiale, hier et aujourd’hui, Collégiale Saint-Pierre, La Romieu

Informations pratiques

Visite commentée : La Romieu, sa collégiale, hier et aujourd’hui 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Pierre Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre et gratuite toute la journée, de 10h à 17h.

Visites guidées flash gratuites à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30.

Collégiale Saint-Pierre 32480, La Romieu La Romieu 32480 Gers Occitanie 05 62 28 86 33 http://www.la-romieu.com Ensemble du XIVe siècle inscrit au patrimoine de l’Unesco, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Visite du cloître et de l’église et deux tours. Découverte des fresques de la sacristie. Entre Condom et Lectoure au Nord du Gers. Entrée par l’accueil collégiale.

Visite libre et gratuite toute la journée de 10h à 17h.

©laromieu