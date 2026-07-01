Visite libre des jardins de Coursiana, Les jardins de Coursiana, La Romieu

Informations pratiques

Visite libre des jardins de Coursiana 18 – 20 septembre Les jardins de Coursiana Gers

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les jardins et laissez-vous surprendre par leur histoire, leur beauté et leurs trésors cachés.

Cette visite exceptionnelle sera l’occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis, au cœur d’un cadre remarquable.

Nous vous attendons nombreux ! ️

Les jardins de Coursiana Lieu dit La Bourdette, 32480 La Romieu La Romieu 32480 Gers Occitanie 05 62 68 22 80 http://www.jardinsdecoursiana.com Dans un parc privé de 6 hectares qui a été créé en 1975 par Gilbert Cours-Darne, un botaniste, et repris par Véronique et Arnaud Delannoy en 1992, vous trouverez aujourd’hui un arboretum comprenant plus de 700 espèces végétales.

En 1997, un jardin à l’anglaise ainsi qu’un jardin de plantes médicinales et aromatiques ont été créés, avec un potager et une collection de tilleuls. Vous pourrez également découvrir une merveilleuse collection de 350 variétés de rosiers. Les jardins de Coursiana ont été officiellement reconnus comme « Jardins remarquables » par le ministère de la Culture et de la Communication en 2005. Entre Bordeaux et Toulouse, à 30 mn d’Agen, vers Condom. Lieu-dit La Bourdette.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les jardins et laissez-vous surprendre par leur histoire, leur beauté et leurs trésors cachés. Une belle occasion de partager un !…

©Margaux Delannoy