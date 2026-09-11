[Visite commentée] La vie d’un dessin : de l’atelier au musée, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne

Informations pratiques

[Visite commentée] La vie d’un dessin : de l’atelier au musée Samedi 19 septembre, 11h15, 12h00, 14h00, 14h45, 15h30 Musée Bonnat-Helleu Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Places limitées à 15 personnes. Réservation uniquement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En compagnie de Cécile Bignon, restauratrice-conservatrice au musée Bonnat-Helleu, découvrez les secrets de la conservation et de la restauration d’un dessin.

Musée Bonnat-Helleu 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 63 60 https://mbh.bayonne.fr/ Le musée Bonnat-Helleu cherche à susciter la curiosité, le plaisir et la compréhension des arts en collectant, conservant, exposant et interprétant des œuvres d’art d’une qualité exceptionnelle et d’une importance historique, dans l’intérêt de tous les publics. Le musée conserve près de 7 000 œuvres, comptant peintures, sculptures, dessins et objets d’arts, de l’Antiquité au XXe siècle. Nos conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet du musée.

En compagnie de Cécile Bignon, restauratrice-conservatrice au musée Bonnat-Helleu, découvrez les secrets de la conservation et de la restauration d’un dessin.

© Musée Bonnat-Helleu – Photographe Alexandra Vaquero