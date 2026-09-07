Visite commentée : la vue des douves, Château de Villandraut, Villandraut

Informations pratiques

Visite commentée : la vue des douves 19 et 20 septembre Château de Villandraut Gironde

Gratuit. Limité à 16 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le château de Villandraut, dont la construction fut ordonnée par le pape Clément V et qui est classé au titre des monuments historiques depuis 1886.

Cette fois, admirez-le sous un nouvel angle, depuis les douves.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

Venez dévouvrir le château de Villandraut dont la construction a été ordonnée par la Pape Clément V et classé monuments historiques depuis 1886, mais cette fois d’une nouvelle manière, vu des douves.

©Association Adichats