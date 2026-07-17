Visite commentée : l’ancienne chapelle des Jésuites, Ancienne maison des Jésuites, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : l’ancienne chapelle des Jésuites 19 et 20 septembre Ancienne maison des Jésuites Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Jauge max : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez cette chapelle néoromane du XIXe siècle, soigneusement restaurée, qui témoigne de l’histoire des jésuites à Pau.

Au cœur d’un ancien ensemble religieux en pleine reconversion, la visite invite à explorer un patrimoine architectural vivant, désormais intégré à un projet diocésain associant mémoire et renouveau.

Une visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Pau.

Ancienne maison des Jésuites 45 Rue Montpensier, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Découvrez cette chapelle néo-romane du 19ᵉ siècle, restaurée avec soin, témoin de l’histoire des jésuites à Pau. Au cœur de cet ancien ensemble religieux en pleine reconversion, la visite vous invite…

©villedePau