Visite commentée : le dessin dans tous ses états !, Musée Bonnat-Helleu, Bayonne

Informations pratiques

Visite commentée : le dessin dans tous ses états ! 19 et 20 septembre Musée Bonnat-Helleu Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Places limitées à 15 personnes. Réservation uniquement sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Le dessin est l’un des objets les plus fragiles de nos collections : sanguine, mine de plomb, pastel… Quelles techniques se cachent derrière ces œuvres ?

Accompagnés par notre médiatrice, observez-les au plus près du papier et découvrez les secrets de leur réalisation.

Musée Bonnat-Helleu 5 rue Jacques Laffitte, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Petit Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 46 63 60 https://mbh.bayonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mbh.bayonne.fr/ »}] Le musée Bonnat-Helleu cherche à susciter la curiosité, le plaisir et la compréhension des arts en collectant, conservant, exposant et interprétant des œuvres d’art d’une qualité exceptionnelle et d’une importance historique, dans l’intérêt de tous les publics. Le musée conserve près de 7 000 œuvres, comptant peintures, sculptures, dessins et objets d’arts, de l’Antiquité au XXe siècle. Nos conditions d’accès sont à retrouver sur le site internet du musée.

Le dessin est l’un des objets les plus fragiles de nos collections…sanguine, mine de plomb, pastel… Quelles techniques se cachent derrière ces œuvres ? Notre médiatrice vous guide pour une au plus…

©© Musée Bonnat-Helleu – Photographe Alexandra Vaquero