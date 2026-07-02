Visite commentée: Le futur, c’est quoi ?, MEG, Genève
samedi 5 décembre 2026 · MEG · Genève
Informations pratiques
Visite commentée: Le futur, c’est quoi ? Samedi 5 décembre, 11h15 MEG
CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:15:00+01:00 – 2026-12-05T12:45:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:15:00+01:00 – 2026-12-05T12:45:00+01:00
Qu’est-ce que le « futur » pour vous ? Cette visite participative vous propose de prendre un moment pour réfléchir ensemble aux différentes manières de concevoir l’avenir et d’entrer en relation avec lui. Des cartes de tarots aux robots en passant par des installations artistiques, vous découvrez comment les sociétés humaines envisagent des futurs possibles. Ce parcours incite à activer nos imaginaires pour penser des futurs désirables. Et si cela influençait notre pouvoir d’agir pour demain ?
Prochaines dates des visites commentées:
Dimanche 3 janvier
MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=1117139318&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/
Visite de l’exposition temporaire. Exposition temporaire. Le samedi 5 décembre à 11h15.
© MEG
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