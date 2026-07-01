Visite commentée Le hameau de Pezard, la légende face à l’histoire Place de la République Magnac-Laval
vendredi 24 juillet 2026 · Place de la République · Magnac-Laval
Informations pratiques
Magnac-Laval
Visite commentée Le hameau de Pezard, la légende face à l’histoire
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:15:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Suivez Michaël Thoury à la découverte de ce hameau aux portes de la cité du Dorat. Départ en covoiturage à 14h15 depuis Magn’Accueil ou RDV sur place à 14h30. .
Place de la République Magn’Accueil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 00 64 79 magnaccueil87@gmail.com
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English : Visite commentée Le hameau de Pezard, la légende face à l’histoire
L’événement Visite commentée Le hameau de Pezard, la légende face à l’histoire Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin