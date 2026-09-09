Visite commentée / Le Parc des Ateliers d’hier à demain Parc des Ateliers Arles

Informations pratiques

Arles

Visite commentée / Le Parc des Ateliers d’hier à demain

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 12h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une déambulation à travers les différentes vies du site de LUMA Arles, de la nécropole romaine aux anciens ateliers ferroviaires, jusqu’à sa transformation en campus créatif.

Cette visite organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, propose une déambulation dans le Parc des Ateliers, à travers les différentes périodes de son histoire. D’abord nécropole romaine, puis site de construction et de réparation de locomotives à vapeur et enfin friche industrielle, le lieu a connu de nombreuses transformations avant de devenir un campus créatif.



Le parcours permet de découvrir les bâtiments réhabilités du Parc des Ateliers et de retracer leur histoire, en observant ce qui a changé au fil du temps, du avant au après .



La visite se terminera au Magasin Électrique, l’un des bâtiments de LUMA Arles, qui abrite Atelier LUMA, un laboratoire de recherche en design. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

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English :

A stroll through the various phases of the LUMA Arles site, from the Roman necropolis to the former railroad workshops, all the way to its transformation into a creative campus.

L’événement Visite commentée / Le Parc des Ateliers d’hier à demain Arles a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Arles