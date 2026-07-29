Concert à l’Eglise Saint-Julien Eglise Saint-Julien Arles
samedi 5 septembre 2026 · Eglise Saint-Julien · Arles
Informations pratiques
Arles
Concert à l’Eglise Saint-Julien
Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 20h15. Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05 20:15:00
Date(s) :
2026-09-05
Venez vivre une soirée enchantée à Arles ! Concert classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France Ravel, Bach et Vivaldi. Réservez vite !
Vivez un concert de musique classique exceptionnel à Arles avec l’Ensemble Musicâme France dans la magnifique Église Saint-Julien. Une soirée unique portée par cinq musiciens d’exception. Réservez votre concert à Arles dès maintenant !
Programme:
M.Ravel Bolero
C.Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
D.Cantemir Pesrev Muhayer (Musique classique Ottomane)
W.A.Mozart Concerto pour flûte en Ré Maj.– Allegro aperto
H.Wieniawski Scherzo-Tarantelle
J.S.Bach/J.Reinhardt Concerto pour 2 violons en re mineur Allegro (version Jazz)
F.Doppler Fantaisie sur des airs valaques
C.Saint-Saëns Le cygne (Le Carnaval des animaux)
A.Vivaldi Les 4 Saisons l’été -Final
Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Da Min Kim, 2nd violon Dali Feng ; Alto Brice Duval ; Violoncelle Xavier Chatillon
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières. .
Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com
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English :
Come experience an enchanting evening in Arles! An exceptional classical concert featuring the Ensemble Musicâme France: Ravel, Bach, and Vivaldi. Book your tickets now!
L’événement Concert à l’Eglise Saint-Julien Arles a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme d’Arles
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