Concert à l’Eglise Saint-Julien Eglise Saint-Julien Arles

Informations pratiques

Arles

Concert à l’Eglise Saint-Julien

Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 20h15. Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05 20:15:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez vivre une soirée enchantée à Arles ! Concert classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France Ravel, Bach et Vivaldi. Réservez vite !

Vivez un concert de musique classique exceptionnel à Arles avec l’Ensemble Musicâme France dans la magnifique Église Saint-Julien. Une soirée unique portée par cinq musiciens d’exception. Réservez votre concert à Arles dès maintenant !



Programme:

M.Ravel Bolero

C.Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

D.Cantemir Pesrev Muhayer (Musique classique Ottomane)

W.A.Mozart Concerto pour flûte en Ré Maj.– Allegro aperto

H.Wieniawski Scherzo-Tarantelle

J.S.Bach/J.Reinhardt Concerto pour 2 violons en re mineur Allegro (version Jazz)

F.Doppler Fantaisie sur des airs valaques

C.Saint-Saëns Le cygne (Le Carnaval des animaux)

A.Vivaldi Les 4 Saisons l’été -Final



Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Da Min Kim, 2nd violon Dali Feng ; Alto Brice Duval ; Violoncelle Xavier Chatillon



L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières. .

Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

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English :

Come experience an enchanting evening in Arles! An exceptional classical concert featuring the Ensemble Musicâme France: Ravel, Bach, and Vivaldi. Book your tickets now!

L’événement Concert à l’Eglise Saint-Julien Arles a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme d’Arles