Illiat

Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman

Église Saint Symphorien Illiat Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-14

L’abside romane et ses fresques du XIIe siècle offrent un contraste saisissant avec le clocher, la façade et son porche dus à l’architecte Louis Sainte-Marie Perrin (1871) à qui l’on doit l’achèvement de Notre-Dame de Fourvière.

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Église Saint Symphorien Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

The Romanesque apse and its 12th-century frescoes provide a striking contrast to the bell tower, façade and porch designed by architect Louis Sainte-Marie Perrin (1871), who completed Notre-Dame de Fourvière.

L’événement Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre