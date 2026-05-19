Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat
Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat vendredi 17 juillet 2026.
Illiat
Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman
Église Saint Symphorien Illiat Ain
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
L’abside romane et ses fresques du XIIe siècle offrent un contraste saisissant avec le clocher, la façade et son porche dus à l’architecte Louis Sainte-Marie Perrin (1871) à qui l’on doit l’achèvement de Notre-Dame de Fourvière.
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Église Saint Symphorien Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
The Romanesque apse and its 12th-century frescoes provide a striking contrast to the bell tower, façade and porch designed by architect Louis Sainte-Marie Perrin (1871), who completed Notre-Dame de Fourvière.
L’événement Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre