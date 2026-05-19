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Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat

Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Église Saint Symphorien

Ville : 01140 Illiat

Département : Ain

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4

Illiat

Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman

Église Saint Symphorien Illiat Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

L’abside romane et ses fresques du XIIe siècle offrent un contraste saisissant avec le clocher, la façade et son porche dus à l’architecte Louis Sainte-Marie Perrin (1871) à qui l’on doit l’achèvement de Notre-Dame de Fourvière.
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Église Saint Symphorien Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 

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English :

The Romanesque apse and its 12th-century frescoes provide a striking contrast to the bell tower, façade and porch designed by architect Louis Sainte-Marie Perrin (1871), who completed Notre-Dame de Fourvière.

L’événement Visite commentée l’église d’Illiat sur les traces de l’art roman Illiat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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