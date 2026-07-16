Visite commentée : l’église Saint-Joseph, Église Saint-Joseph, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : l’église Saint-Joseph 19 et 20 septembre Église Saint-Joseph Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Jauge max : 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Classée au titre des monuments historiques, cette église se distingue par la richesse de son décor : vitraux colorés signés Mauméjean, sculptures d’Ernest Gabard et architecture mêlant influences romanes et byzantines.

Une visite proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Pau.

Église Saint-Joseph 36 avenue de l’église Saint-Joseph, 64000 Pau Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Inscrite au titre des Monuments historiques pour son originalité, l’église Saint-Joseph puise dans le registre des arts décoratifs, avec les œuvres des maîtres verriers Mauméjean et du sculpteur Ernest Gabard.

Monument historique, cette église se distingue par sa richesse décorative : vitraux colorés signés Mauméjean, sculptures d’Ernest Gabard, et une architecture aux inspirations romanes et byzantines.

©VilledePau