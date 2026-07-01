Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Hammeau de Crué, Sammarçolles

Informations pratiques

Visite commentée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 17h45 Hammeau de Crué Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « La voix de nos campagnes, jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme du Pays loudunais vous propose une visite à deux voix de l’église Notre-Dame de Crué, près de Sammarçolles, et de sa cloche patrimoniale de 1786.

Cet ancien sanctuaire dédié à la Vierge abrite une cloche énigmatique de l’Ancien Régime, nommée Sainte-Barbe et réalisée par un fondeur de la région de Thouars.

Cette visite s’inscrit dans un circuit consacré aux trésors campanaires du Loudunais.

Hammeau de Crué Crué, 86200 Sammarçolles Sammarçolles 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 98 08 25 Les pas du meunier ont rythmé durant des siècles la vie dans les moulins à eau. Les pas du cheval de Jean de la Jaille résonnent à jamais dans les murs du château. Le nom « Sammartholia apparait au XIIe siècle : c’est l’apôtre Saint Martial qui serait à l’origine du nom. Les architectes de la Renaissance livrés à leur désir d’élégance n’hésitent pas à raser certains castels pour faire place à de confortables édifices. Le château de la Grande Jaille (site privé) classé Monument Historique depuis 1928 est un château de style Renaissance, avec des douves, un pavillon-porche à échauguettes décoratives. La petite chapelle romane de Crué, placée sous le vocable de Ste Radegonde, est remarquable par son clocher-mur ou « bretèche ». Elle se compose d’une surélévation centrale et d’une pointe en triangle percée de 2 fenêtres (l’une d’elle contient l’unique cloche).

Dans le cadre du mois de l’exposition « la voix de nos campagnes – jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme du Pays Loudunais vous propose une visite à deux voix de **l’église Notre-Dame de…

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