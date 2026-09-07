[Visite commentée] Les portes du temps : à la découverte de l’Église de l’Assomption-de-la-Vierge, Église de l’Assomption de la Vierge, Châtelus-le-Marcheix

Informations pratiques

[Visite commentée] Les portes du temps : à la découverte de l’Église de l’Assomption-de-la-Vierge 19 et 20 septembre Église de l’Assomption de la Vierge Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Poussez les portes de l’église de l’Assomption-de-la-Vierge et laissez-vous conter près de mille ans d’histoire. Édifiée à l’emplacement de la chapelle de l’ancien château féodal, cette église, classée au titre des monuments historiques, témoigne de l’évolution d’un lieu de culte seigneurial devenu, au fil des siècles, le cœur de la vie paroissiale.

Au cours de la visite commentée, découvrez les richesses de cet édifice et prolongez l’expérience grâce à une exposition de photographies mettant l’église en valeur, ainsi qu’à une présentation de vêtements liturgiques anciens illustrant les traditions et l’histoire du culte.

Église de l’Assomption de la Vierge Châtelus-le-Marcheix, 23430 Châtelus-le-Marcheix, France Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine Cette église a dû être la chapelle du château féodal avant de devenir église paroissiale à la place d’une autre détruite. L’édifice présente une nef à chevet droit dont la dernière travée forme le choeur. Un voûtement d’ogives a été réalisé au XIVe siècle, retombant sur des culots sculptés de têtes humaines. Clocher-porche de plan carré à l’ouest, dont chacune des faces est percée d’une baie en plein cintre chanfreinée. Sur la face ouest, une grande arcade au cintre brisé s’ouvre sur le porche qui renferme un portail en tracé brisé. Ce portail se compose d’une double voussure avec boudins, courtes colonnettes et chapiteaux à crochets formant frise. Les murs perpendiculaires encadrant le portail sont décorés chacun d’une arcade aveugle moulurée qui retombe sur des culots sculptés de visages humains. Au XVIe siècle a été ajouté, au sud, un bas-côté de même longueur que la nef, et voûté d’ogives.

Poussez les portes de l’église de l’Assomption-de-la-Vierge et laissez-vous conter près de mille ans d’histoire. Édifiée à l’emplacement de la chapelle de l’ancien château féodal, cette église, au de…

©Michel Haury