Randonnée suivie d’un Repas Gourmand Châtelus-le-Marcheix

Randonnée suivie d’un Repas Gourmand

Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

2026-09-20

2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Départ à 9h 30 pour le 10 kms et 10h30 pour le 5 kms de la Salle Janisson.

Repas servi vers midi à l’arrivée des marcheurs avec apéritif offert.

Tarifs 19 €uros rando + repas, 16 €uros repas seul, 12 €uros enfants 12 ans avec repas. .

Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 45 65 cm.historique@yahoo.com

