Randonnée suivie d’un Repas Gourmand Châtelus-le-Marcheix

Randonnée suivie d’un Repas Gourmand
Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix Creuse
Départ à 9h 30 pour le 10 kms et 10h30 pour le 5 kms de la Salle Janisson.
Repas servi vers midi à l’arrivée des marcheurs avec apéritif offert.
Tarifs 19 €uros rando + repas, 16 €uros repas seul, 12 €uros enfants 12 ans avec repas. .
Salle Janisson Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 45 65 cm.historique@yahoo.com
