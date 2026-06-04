Châtelus-le-Marcheix

Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan

Camping Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-22

Issu du style Yang Originel du petit dragon, débutant et confirmé. .

Camping Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 21 54

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English : Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan

L’événement Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Tourisme