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Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix

Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix

Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix samedi 22 août 2026.

Adresse : Camping

Ville : 23430 Châtelus-le-Marcheix

Département : Creuse

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Châtelus-le-Marcheix

Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan

Camping Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-22

Issu du style Yang Originel du petit dragon, débutant et confirmé.   .

Camping Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 21 54 

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English : Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan

L’événement Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Tourisme

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