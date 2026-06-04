Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix
Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix samedi 22 août 2026.
Châtelus-le-Marcheix
Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan
Camping Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-22
Issu du style Yang Originel du petit dragon, débutant et confirmé. .
Camping Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 28 21 54
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English : Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan
L’événement Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-06-04 par Creuse Tourisme
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