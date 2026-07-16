Fête du 15 Août Brocante Châtelus-le-Marcheix
samedi 15 août 2026 · Châtelus-le-Marcheix
Informations pratiques
Châtelus-le-Marcheix
Fête du 15 Août Brocante
Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
A partir de 7h 30 brocante / vide grenier,
Midi et soir repas food truck Fernand et Paulette,
14h 00 concours de pétanque inscription à partir de 12h 45,
A partir de 19h 30 concert variété française avec le duo EBAM, sur la plage,
A partir de 22h 30 feux d’artifices sur la plage.
Buvette sur place tout au long de la journée ! .
Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine castel23430@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du 15 Août Brocante
L’événement Fête du 15 Août Brocante Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Châtelus-le-Marcheix (Creuse)
- Marché Festifs de producteurs locaux Châtelus-le-Marcheix 27 juillet 2026
- Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix 21 août 2026
- Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion, Châtelus-le-Marcheix, Châtelus-le-Marcheix 21 août 2026
- Stage Qi Gong & Taï Chi Chuan Châtelus-le-Marcheix 22 août 2026
- Randonnée suivie d’un Repas Gourmand Châtelus-le-Marcheix 20 septembre 2026