Informations pratiques

Châtelus-le-Marcheix

Fête du 15 Août Brocante

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

A partir de 7h 30 brocante / vide grenier,

Midi et soir repas food truck Fernand et Paulette,

14h 00 concours de pétanque inscription à partir de 12h 45,

A partir de 19h 30 concert variété française avec le duo EBAM, sur la plage,

A partir de 22h 30 feux d’artifices sur la plage.

Buvette sur place tout au long de la journée ! .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine castel23430@gmail.com

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English : Fête du 15 Août Brocante

L’événement Fête du 15 Août Brocante Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Tourisme