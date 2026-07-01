Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion, Châtelus-le-Marcheix, Châtelus-le-Marcheix
vendredi 21 août 2026 · Châtelus-le-Marcheix
Informations pratiques
Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion Vendredi 21 août, 20h00 Châtelus-le-Marcheix Creuse
Gratuit – Lieu de RDV donné à l’inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants ! Au programme, présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dan la vallée du Thaurion
Lieu de RDV donné à l’inscription
Inscription obligatoire : a.foucout@cen-na.org – 07 83 23 96 34
Châtelus-le-Marcheix Châtelus-le-Marcheix Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cen-nouvelle-aquitaine.org/rendez-vous-nature/21-08-2026-nuit-de-la-chauve-souris-dans-la-vallee-du-thaurion-23/ »}] [{« link »: « mailto:a.foucout@cen-na.org »}]
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature
o. Vannucci
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