Informations pratiques

Châtelus-le-Marcheix

Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion

A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants ! Au programme, présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dans la vallée du Thaurion.

Inscription obligatoire,

Prévoir lampe de poche ou frontale, vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche. .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org

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English : Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

L’événement Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-07-23 par Portes de la Creuse en Marche