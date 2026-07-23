Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix
vendredi 21 août 2026 · Châtelus-le-Marcheix
Informations pratiques
Châtelus-le-Marcheix
Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion
Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion
A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants ! Au programme, présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dans la vallée du Thaurion.
Inscription obligatoire,
Prévoir lampe de poche ou frontale, vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche. .
Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org
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English : Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion
L’événement Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-07-23 par Portes de la Creuse en Marche
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