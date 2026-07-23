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AGENDA · Châtelus-le-Marcheix

Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix

vendredi 21 août 2026 · Châtelus-le-Marcheix

Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
23430 Châtelus-le-Marcheix
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Châtelus-le-Marcheix

Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie nature Nuit de la Chauve-Souris dans la vallée du Thaurion

A l’occasion de la Nuit internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants ! Au programme, présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dans la vallée du Thaurion.

Inscription obligatoire,
Prévoir lampe de poche ou frontale, vêtements adaptés à la météo et chaussures de marche.   .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34  a.foucout@cen-na.org

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English : Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

L’événement Sortie Nature Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-07-23 par Portes de la Creuse en Marche

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