Châtelus-le-Marcheix

Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

A l’occasion de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants !

Au programme présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dans la vallée du Thaurion. .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org

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English : Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion

L’événement Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse