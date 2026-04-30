Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix
Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix vendredi 21 août 2026.
Châtelus-le-Marcheix
Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion
Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:30:00
Date(s) :
2026-08-21
A l’occasion de la Nuit Internationale de la Chauve-Souris, venez découvrir ces mammifères nocturnes fascinants !
Au programme présentation des chauves-souris et écoute de leurs cris de chasse dans la vallée du Thaurion. .
Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 23 96 34 a.foucout@cen-na.org
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English : Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion
L’événement Nuit de la Chauve-Souris dans la Vallée du Thaurion Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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