Châtelus-le-Marcheix

Marché Festifs de producteurs locaux

Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-08-10 19:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10

Plats à déguster sur place avec buvette.

Spécialités cuisinées, produits laitiers, petits fruits, fromages, légumes, épicerie, volaille, viande, plants, œufs, bière, pain, miel…

Gratuit. .

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 30 09 mairie.chatelus.lemeix@wanadoo.fr

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English : Marché Festifs de producteurs locaux

L’événement Marché Festifs de producteurs locaux Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse