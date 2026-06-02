Marché Festifs de producteurs locaux Châtelus-le-Marcheix
Marché Festifs de producteurs locaux Châtelus-le-Marcheix lundi 27 juillet 2026.
Châtelus-le-Marcheix
Marché Festifs de producteurs locaux
Châtelus-le-Marcheix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-08-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-10
Plats à déguster sur place avec buvette.
Spécialités cuisinées, produits laitiers, petits fruits, fromages, légumes, épicerie, volaille, viande, plants, œufs, bière, pain, miel…
Gratuit. .
Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 30 09 mairie.chatelus.lemeix@wanadoo.fr
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English : Marché Festifs de producteurs locaux
L’événement Marché Festifs de producteurs locaux Châtelus-le-Marcheix a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse