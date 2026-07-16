Visite commentée : l’hôtel de Ville de Pau, Hôtel de ville de Pau – Théâtre Saint-Louis, Pau

Informations pratiques

Visite commentée : l’hôtel de Ville de Pau 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Pau – Théâtre Saint-Louis Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Jauge max : 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

De la salle du conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, cette visite vous invite à découvrir l’histoire de lieux emblématiques de la ville et à évoquer leur prestigieux passé.

Les visites proposées le samedi seront traduites en langue des signes française.

Hôtel de ville de Pau – Théâtre Saint-Louis Place Royale, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559987823 http://www.pau.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0559272708 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}] Le théâtre de Pau prend la place des vestiges de l’église Saint-Louis, inachevée. En 1839, le maire demande à l’architecte, Pierre-Bernard Lefranc, l’étude d’un projet de construction comprenant dans le même bâtiment, théâtre, salle de concert et cercles. Jamais payé à l’architecte, le projet est enterré. Il est repris en 1854. L’architecte, Gustave Lévy, est chargé de la mise en oeuvre des plans de Lefranc. Le théâtre, inauguré en 1862, présente des décors sculptés de la manufacture Virebent. En 1876, le conseil municipal décide d’acheter le théâtre et ses dépendances pour transformer la partie sud du bâtiment en mairie.

De la salle du conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, cette visite vous invite à découvrir l’histoire de lieux emblématiques de la ville et à évoquer leur prestigieux passé.

©VilledePau