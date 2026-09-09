Visite commentée – Maison à Pondalez, La Maison à pondalez – Musée de Morlaix, Morlaix

Informations pratiques

Visite commentée – Maison à Pondalez 19 et 20 septembre La Maison à pondalez – Musée de Morlaix Finistère

Visite commentée à partir du rez-de-chaussée. / Limité à 49 personnes au rez-de-chaussée et 19 dans les étages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette demeure à pans de bois, édifiée au début du XVIᵉ siècle, est un joyau de l’architecture civile morlaisienne.

Elle incarne le style unique dit « à lanterne », caractérisé par la présence d’un grand espace central ouvert sur plusieurs niveaux, d’un escalier en vis monumental en bois et de passerelles suspendues reliant les étages. Restaurée dans les années 1990 et classée Monument Historique, elle accueille aujourd’hui les visiteurs et propose des expositions des collections du musée, notamment celles autour de la culture et du travail du lin, richesse économique du territoire.

Ce cadre intimiste permet une approche sensible et immersive du patrimoine, tout en retraçant l’histoire urbaine et sociale de la ville à l’époque de son essor commercial lié au lin.

La Maison à pondalez – Musée de Morlaix 9 Grande-Rue, 29600 Morlaix, France Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298886888 https://www.morlaix.bzh/tourisme Rare exemple, encore assez complet, de ce type de maison typiquement morlaisienne, dite à lanterne, construit entre le XVe et le XVIIe siècle et réservée à la bourgeoisie locale, parmi laquelle on trouvait surtout des tisserands et des armateurs. Sa particularité est d’être divisée en trois parties : un bâtiment donnant sur la rue et dont la façade en encorbellement est ornée de statues, une cour intérieure éclairée en partie par une toiture vitrée et d’où part un grand escalier à vis en bois qui dessert tous les étages, et enfin, le bâtiment relié par des passerelles en bois appelées ponts d’allée. L’édifice est entièrement construit en pan de bois, hormis le rez-de-chaussée en granit. Les sablières sont moulurées, les montants sont décorés de colonnettes et les pièces principales sont ornées de niches et de statuettes parmi lesquelles la Vierge et l’Ange de l’Annonciation, Saint-Jacques, Saint-Laurent, Saint-Nicolas et Sainte-Barbe. L’escalier placé sur la cour intérieure, est composé d’un noyau d’une seule pièce, et est complètement ouvert sur l’extérieur. Les rampes sont à panneaux décorées de serviettes, le poteau qui les relie aux galeries des étages comporte des sculptures, et il se termine par une jolie statue de Saint-Jean l’Evangéliste.

Cette demeure à pans de bois, édifiée au début du XVIᵉ siècle, est un joyau de l’architecture civile morlaisienne.

© Musée des Jacobins, Morlaix, 2026