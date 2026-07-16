Visite commentée : ouverture de l’église Saint-Vincent de Génos, Église de Génos, Génos
samedi 19 septembre 2026 · Église de Génos · Génos
Informations pratiques
Visite commentée : ouverture de l’église Saint-Vincent de Génos 19 et 20 septembre Église de Génos Hautes-Pyrénées
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de l’église de Génos et projection du diaporama « Quand vient l’automne », toutes les heures à partir de 15h.
Église de Génos 65240 Génos Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 42 17 66 31 L’église surplombe le village de Génos. La partie la plus ancienne de l’édifice serait le clocher, datable du XVIe siècle. La nef quant à elle aurait été reconstruite au XVIIe. Après un incendie qui détruisit une partie de l’édifice en 1742, une nouvelle campagne de travaux eut lieu avec la construction de la porte actuelle datée de 1856. A l’intérieur, le chœur abrite un retable et un tabernacle baroques.
Ouverture de l’église de Génos et projection d’un diaporama « Quand vient l’automne », toutes les heures à partir de 15h.
© Pierre Meyer
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