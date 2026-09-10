Visite commentée : présentation de l’avancement du Projet Rieunel, Vallon du Salut, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Visite commentée : présentation de l’avancement du Projet Rieunel Dimanche 20 septembre, 15h00 Vallon du Salut Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026, l’OAPHB présente une nouvelle étape du projet Rieunel, en lien avec l’Atlas de la biodiversité communale et le projet Pyrénéum portés par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

Après la présentation du « Protocole de Chèvreloup à la ferme de Rieunel » lors des Journées européennes du patrimoine 2025, l’OAPHB et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Hautes-Pyrénées invitent le public à découvrir l’avancement du projet visant à accueillir un éleveur-berger sans terre et son troupeau sur le site classé du Vallon de Salut et du Bédat.

Le CAUE 65 présentera un premier état du relevé architectural des bâtiments de la ferme. L’OAPHB reviendra sur l’étude complémentaire du site classé, menée avec le Centre de ressources pour le pastoralisme et la gestion de l’espace et le Consortium Projets Time Machine du CNRS, avec l’appui des contributions des habitants.

Cette étude envisage le site pastoral et forestier à travers les services écosystémiques qu’il rend à la station thermale.

Rendez-vous à l’entrée du Vallon de Salut.

Vallon du Salut Rue Jean Rösch, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Parc présentant une flore et une faune remarquables sur les anciens Grands Thermes à Bagnères-de-Bigorre. Parking

Dans le cadre des JEP 2026, l’OAPH présente l’avancement du Projet RIEUNEL en phase avec l’Atlas de la biodiversité communale et le projet PYRENEUM portés par Bagnères-de-Bigorre.

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