Visite commentée / Réserves de costumes, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Informations pratiques

Visite commentée / Réserves de costumes Samedi 19 septembre, 15h30, 16h30 Musée du Théâtre Forain Loiret

Limité à 15 personnes / Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le musée vous ouvre les portes de ses réserves et vous propose de découvrir une collection exceptionnelle, composée de 3500 costumes et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à la fin des années 1970.

En petit groupe, vous découvrirez les réserves de décors, de costumes et l’atelier de restauration, ainsi que l’important travail de conservation, d’inventaire et de valorisation réalisé par l’équipe du musée depuis plus de 30 ans.

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Venez découvrir, à travers une visite exceptionnelle, la deuxième collection de costumes de scène de France !

© Musée du Théâtre Forain