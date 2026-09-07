Visite commentée / Salle de spectacle & coulisses, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Informations pratiques

Visite commentée / Salle de spectacle & coulisses 19 et 20 septembre Musée du Théâtre Forain Loiret

Limité à 15 personnes / Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée vous invite à monter sur les planches et à découvrir les coulisses de sa salle de spectacle.

En petit groupe, vous découvrirez l’espace scénique, les loges, ainsi que le matériel technique utilisé lors des spectacles (notamment les différents types de projecteurs). Vous en apprendrez également davantage sur les us et coutumes du monde du théâtre (vocabulaire, superstitions…).

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Qui n’a jamais rêvé, après un spectacle, de pousser le rideau et de découvrir l’envers du décor ? Vivez cette expérience unique à travers une visite exceptionnelle de la salle de spectacle du musée !

© Musée du Théâtre Forain