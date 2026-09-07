Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église, Église, Saint-Laurent-de-Gosse
samedi 19 septembre 2026 · Église · Saint-Laurent-de-Gosse
Informations pratiques
Visite commentée : Si le Seignanx m’était conté… à l’église Samedi 19 septembre, 16h00 Église Landes
Gratuit. Attention : une partie de l’animation sera en déambulation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Si le Seignanx m’était conté : un village face aux dangers
Découvrez l’histoire courageuse des habitants de Saint-Laurent-de-Gosse qui, au fil des siècles, ont dû composer avec les crues, les incendies et l’usure du temps pour préserver leur patrimoine et leur cadre de vie.
Église 40390 Saint-Laurent-de-Gosse Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine
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