Visite commentée : sur les traces de Placide Massey, Jardin et musée Massey, Tarbes

Informations pratiques

Visite commentée : sur les traces de Placide Massey 18 – 20 septembre Jardin et musée Massey Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire du jardin Massey et de son musée à travers la vie de son fondateur, Placide Massey, directeur du Potager du Roi et de l’Orangerie à Versailles.

Promenez-vous dans les allées ombragées, accompagné d’un guide qui vous dévoilera tous les secrets des sculptures installées dans ce jardin d’exception.

Visite avec livret-jeux.

Visites à 10h, 14h et 16h. Rendez-vous à l’accueil du musée.

Jardin et musée Massey 1 Rue Achille Jubinal, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 L’Arsenal Hautes-Pyrénées Occitanie +33562443695 http://www.tarbes.fr [{« owner »: {« uid »: 3513543, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-24T14:28:30.452Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « publics.musees@mairie-tarbes.fr », « response »: {« passId »: 417724935, « isPending »: false, « addressId »: 47981}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T14:28:30.166Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2398102, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T14:28:30.263Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466911172, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789718400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-24T14:28:30.451Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/417724935 »}] La villa Massey avait été commandée à l’architecte Jean-Jacques Latour en 1852 pour servir de résidence. La mort de Massey, en 1852, entraîna la modification du projet en musée. Il s’agit d’une construction en briques sur deux étages avec façade symétrique. Une tour surmonte l’ensemble. Cette tour présente un exemple très habile d’utilisation de la brique. Le jardin anglais avait été tracé par Placide Massey en 1850, alors directeur des parcs et jardins de Versailles et Saint-Cloud. Le jardin est centré sur le musée. Il comprend, devant le musée, une esplanade avec petit plan d’eau. Un petit lac occupe la partie Est du jardin. Le pourtour du jardin comporte une grille métallique datant de la construction. Ce jardin contient des essences très rares, sinon uniques. Vers 1870 est construite l’orangerie, architecture métallique de style Napoléon III qui n’a subi aucune modification depuis sa construction. Face à la gendarmerie, rue Massey.

Venez découvrir l’histoire du jardin Massey et de son Musée à travers la vie de son fondateur Placide Massey, Directeur du Potager du roi et de l’Orangerie à Versailles.

© musée Massey