Visite commentée : venez découvrir cette ancienne salle gasconne remaniée au XIXe siècle, Château de Nux, Barran

Informations pratiques

Visite commentée : venez découvrir cette ancienne salle gasconne remaniée au XIXe siècle 19 et 20 septembre Château de Nux Gers

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites 14:00, 15:30 et 17:00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé dans la commune de Barran, le château de Nux est une ancienne salle gasconne du XIIIe siècle !

Une salle gasconne, également appelée tour-salle, est un exemple d’architecture médiévale qui se compose d’une maison forte isolée.

Cependant, le château de Nux ne conserve que quelques vestiges de cette typologie, car il a subi des transformations majeures au XVIe siècle, puis plus particulièrement au XIXe siècle sous le Second Empire.

Le parc aménagé qui l’entoure présente encore des traces des travaux réalisés à cette époque, et abrite une orangerie remarquable datant du XVIIIe siècle.

Le départ des visites se fait à 14h30, 16h et 17h30.

Château de Nux 32350 Barran Barran 32350 Gers Occitanie Situé dans la commune de Barran, le château de Nux est une ancienne salle gasconne du XIIIe siècle.

Une salle, parfois appelée tour-salle, est un type d’architecture constitué par une maison forte isolée, d’époque médiévale.

De cette typologie, le château garde ne garde que des vestiges, car il a été transformé au XVIe siècle, et surtout au XIXe siècle sous le Second Empire.

Son parc aménagé garde des traces des travaux de l’époque, et dispose d’une orangerie remarquable du XVIIIe siècle. D150. En venant d’Auch/Barran par la D943, prendre la D150 sur 3 km en direction d’Ordan-Larroque. En venant d’Auch/Vic Fezensac par la N124, prendre la D150 sur 6km en direction de Barran.

Adresse exacte : 2382 route d’Ordan-Larroque , Lieu-dit Nux , 32350 Barran.

Coordonnées GPS : 43.64215239139936, 0.4736312497711171.

Situé dans la commune de Barran, le château de Nux est une ancienne salle gasconne du XIIIe siècle !

© Louis Daney de Marcillac