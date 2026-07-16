Visite guidée du château de Mazères, Château de Mazères, Barran

Informations pratiques

Visite guidée du château de Mazères 19 et 20 septembre Château de Mazères Gers

Tarif : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Départ des visites selon affluence. Attention : la visite comporte des escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du château de Mazères.

Visite d’environ une heure.

Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Départ des visites selon l’affluence.

Attention : la visite comporte des escaliers.

Château de Mazères Château de Mazères, 32350 Barran Barran 32350 Gers Occitanie Le château de Mazères a été construit au XIIIe siècle puis régulièrement agrandi et transformé jusqu’à trouver son aspect actuel au XVIIIe siècle, une allure élégante et richement décorée qui lui donnait des airs de villa italienne. Il était la résidence de campagne des archevêques d’Auch.

Vendu comme bien national à la Révolution, il fut habité jusqu’au début du XXe siècle. Transformé en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, il fut ensuite en grande partie abandonné. Ayant perdu toiture et planchers, il fut sauvé en 1981 et fait l’objet de campagnes de restauration régulières depuis 35 ans.

Aujourd’hui le château a retrouvé une partie de sa superbe et on peut admirer le travail accompli. Parmi le travail de restauration abouti, on peut retenir plus particulièrement : le donjon, élément le plus ancien du château, l’escalier, orné d’une rampe Louis XV, de très belles portes sculptées, les plafonds à caissons Louis XV et Charles X, et une très belle fresque murale retrouvée derrière un faux mur. Le Château de Mazères se trouve à l’est de la D939 (route Mirande – Condom), à environ 3 km au sud de la commune de Le Brouilh – Monbert. L’entrée est aisément visible depuis la route, et se fait par une allée de platanes située juste au sud d’un petit groupe de maisons.

Visite guidée du château de Mazères