Visite conférence de l’église du Graal Tréhorenteuc

Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan

L’église de Tréhorenteuc est la seule église au monde consacrée à la légende du Roi Arthur et à la quête du Graal.

Elisabeth Cappelli, enseignante à la retraite et écrivaine, passionnée d’Histoire et de mythologie, propose de découvrir et de décrypter les symboles que l’Abbé Gillard a intégrés dans son église, de 1942 à 1962.

Cette visite conférence vous permettra d’approfondir vos connaissances sur la culture celtique et l’architecture chrétienne.

Tous les mercredis à 10h30. Sur réservation pour les groupes. .

