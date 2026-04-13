Visite-conférence « Jardins à voir – Jardins à peindre », Jardin Henri Le Sidaner, Gerberoy

Visite-conférence « Jardins à voir – Jardins à peindre » 5 et 6 juin Jardin Henri Le Sidaner Oise

Accessible gratuitement aux visiteurs des jardins (tarif d’entrée : 6€), sur inscription dans la limite des places disponibles (jardins@lesidaner.fr / 0153068980 du lundi au vendredi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Au début du XXe siècle, Henri Le Sidaner a conçu autour de sa résidence d’été à Gerberoy un « jardin à peindre », à l’instar de Claude Monet à Giverny. Organisation des espaces ménageant des points de vue, dessin des structures architecturales et décoratives, agencement des fleurs colorées, sculptures et éléments de décors révèlent le regard d’un artiste qui n’a rien laissé au hasard, pour faire de son jardin le sujet de ses toiles.

par Violaine Malineau

Entrée des jardins : rue du Château 60380 GERBEROY

Jardin Henri Le Sidaner Rue du Château, 60380 Gerberoy, France Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33153068980 https://www.lesjardinshenrilesidaner.com [{« type »: « email », « value »: « jardins@lesidaner.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153068980 »}] Dans l’enceinte de l’ancien château féodal, une partie des terrasses a été aménagée par le peintre post-impressionniste Henri Le Sidaner au début du XXe siècle en un jardin suspendu visible depuis les remparts. Il propose une composition de jardins et bosquets sur plusieurs niveaux (jardin blanc, roseraie, jardin jaune et bleu, temple de l’Amour, atelier d’été du peintre). Parking gratuit obligatoire indiqué à l’entrée du village.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Association Henri Le Sidaner en son jardin de Gerberoy