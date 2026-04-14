Visite sensorielle destinée aux personnes en situation de handicap visuel, Jardin Henri Le Sidaner, Gerberoy

Visite sensorielle destinée aux personnes en situation de handicap visuel 5 et 6 juin Jardin Henri Le Sidaner Oise

– Visite limitée à 5 participants, obligatoirement accompagnés d’une personne voyante – Chiens-guides acceptés – Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Au début du XXe siècle, les jardins Henri Le Sidaner ont été conçus par le peintre pour servir de modèle à ses toiles. La visite de ce « jardin à voir et à peindre » destinée au public en situation de handicap visuel combinera une approche historique et descriptive et une exploration multi sensorielle (toucher des structures, statues, écorces et feuillages, sons de la nature et chants d’oiseaux, parfum des roses…) dans un esprit de partage et d’échange.

Jardin Henri Le Sidaner Rue du Château, 60380 Gerberoy, France Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33153068980 https://www.lesjardinshenrilesidaner.com [{« type »: « email », « value »: « jardins@lesidaner.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153068980 »}] Dans l’enceinte de l’ancien château féodal, une partie des terrasses a été aménagée par le peintre post-impressionniste Henri Le Sidaner au début du XXe siècle en un jardin suspendu visible depuis les remparts. Il propose une composition de jardins et bosquets sur plusieurs niveaux (jardin blanc, roseraie, jardin jaune et bleu, temple de l’Amour, atelier d’été du peintre). Parking gratuit obligatoire indiqué à l’entrée du village.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Association Henri Le Sidaner en son jardin de Gerberoy