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VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH Montpellier

mercredi 2 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Adresse
907 Rue du Professeur Blayac
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2027-01-06

Date(s) :
2026-12-02 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06

Domaine départemental Pierresvives
Galerie d’exposition

À travers les œuvres de l’exposition SETH En transit , les enfants embarquent pour un voyage conté où les dessins prennent vie, les ombres se transforment et les masques révèlent leurs secrets.

Durée 30 minutes
Âge recommandé de 4 à 77 ans
Réservation obligatoire par mail serviceprogrammation@herault.fr   .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00  serviceprogrammation@herault.fr

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English :

L’événement VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES

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