VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH Montpellier
mercredi 2 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2026-12-02 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06
Domaine départemental Pierresvives
Galerie d’exposition
À travers les œuvres de l’exposition SETH En transit , les enfants embarquent pour un voyage conté où les dessins prennent vie, les ombres se transforment et les masques révèlent leurs secrets.
Durée 30 minutes
Âge recommandé de 4 à 77 ans
Réservation obligatoire par mail serviceprogrammation@herault.fr .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
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English :
L’événement VISITE CONTÉE DANS LA VALISE DE SETH Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 PIERRESVIVES
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