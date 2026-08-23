Informations pratiques

Montpellier

ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026

Place de Thessalie Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La 46ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 06 septembre 2026 de 9h30 à 17h30.

La 46ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 06 septembre 2026 de 9h30 à 17h30.

Premier grand rendez-vous de la saison, Antigone des associations vous donne rendez-vous dimanche 6 septembre 2026 de 9h30 à 17h30 au cœur du quartier Antigone en présence de 1 200 associations !

Tous vos services Ville et Métropole place de Thessalie

Besoin d’être guidé, d’obtenir une information en lien avec vos institutions locales ou de connaître un peu mieux leur rôle ? Des agents de la Ville et de la Métropole de Montpellier vous accueillent place de Thessalie pour répondre à toutes vos interrogations.

Services représentés

Sports, culture, solidarité

Education petite enfance

Environnement

Vivre ensemble

Guichets uniques

►IMPORTANT lors de cette journée, venez rencontrer l’Office de Tourisme de Montpellier pour faire le plein d’idées de découvertes et de bons plans !

Programme complet en ligne .

Place de Thessalie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026

The 46th edition of the Antigone des Associations will take place on September 6, 2026, from 9:30 a.m. to 5:30 p.m.

L’événement ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER