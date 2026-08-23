ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026 Montpellier
dimanche 6 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026
Place de Thessalie Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
La 46ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 06 septembre 2026 de 9h30 à 17h30.
La 46ème édition de l’Antigone des Associations se déroule le 06 septembre 2026 de 9h30 à 17h30.
Premier grand rendez-vous de la saison, Antigone des associations vous donne rendez-vous dimanche 6 septembre 2026 de 9h30 à 17h30 au cœur du quartier Antigone en présence de 1 200 associations !
Tous vos services Ville et Métropole place de Thessalie
Besoin d’être guidé, d’obtenir une information en lien avec vos institutions locales ou de connaître un peu mieux leur rôle ? Des agents de la Ville et de la Métropole de Montpellier vous accueillent place de Thessalie pour répondre à toutes vos interrogations.
Services représentés
Sports, culture, solidarité
Education petite enfance
Environnement
Vivre ensemble
Guichets uniques
►IMPORTANT lors de cette journée, venez rencontrer l’Office de Tourisme de Montpellier pour faire le plein d’idées de découvertes et de bons plans !
Programme complet en ligne .
Place de Thessalie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026
The 46th edition of the Antigone des Associations will take place on September 6, 2026, from 9:30 a.m. to 5:30 p.m.
L’événement ANTIGONE DES ASSOCIATIONS 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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