Informations pratiques

Montpellier

VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI !

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-12-09

Date(s) :

2026-08-26 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-25 2026-12-09

Un atelier numérique pour t’aider dans ta scolarité

Une fois par mois, apprends à mieux te servir d’un ordinateur.

Deux modules

Les bases Une séance pour reprendre les outils qui servent au quotidien: naviguer entre les documents, les renommer, imprimer, le clic droit, les raccourcis clavier…

Word & Libre Office Une séance dédiée au traitement de texte mise en page, insertion d’une image, sommaire, notes de bas de page, commentaires…

Scolaires à partir du collège. Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English : VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI !

A digital workshop to help you with your schoolwork

L’événement VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI ! Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES