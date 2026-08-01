VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI ! Montpellier
mercredi 26 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI !
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-08-26 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-25 2026-12-09
Un atelier numérique pour t’aider dans ta scolarité
Une fois par mois, apprends à mieux te servir d’un ordinateur.
Deux modules
Les bases Une séance pour reprendre les outils qui servent au quotidien: naviguer entre les documents, les renommer, imprimer, le clic droit, les raccourcis clavier…
Word & Libre Office Une séance dédiée au traitement de texte mise en page, insertion d’une image, sommaire, notes de bas de page, commentaires…
Scolaires à partir du collège. Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI !
A digital workshop to help you with your schoolwork
L’événement VIENS T’AMÉLIORER SUR L’ORDI ! Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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