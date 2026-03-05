SOIRÉE D’ETÉ SUR LA TERRASSE Montpellier

SOIRÉE D’ETÉ SUR LA TERRASSE

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert live pop rock. Restauration légère (planches à partager) et bar à vins

Venez profiter de l’énergie du groupe Blue Sparks qui interprétera un répertoire allant du rhythm & blues à la pop et du rock au groove contemporain.

Venez écouter et danser sur des morceaux incontournables comme Feeling Good, Billie Jean, Purple Rain, If I Ain’t Got You ou Where The Streets Have No Name. Avec plus de quatre-vingt morceaux à leur répertoire, Blue Sparks entraîne le public avec des classiques comme Don’t Stop Me Now, I’m Still Standing, Somebody To Love, puis progresse vers des morceaux plus groove et modernes comme This World, Chalk Outlines, Crazy, Modern Love.

Venez vivre un live sous les étoiles !

Le bar à vins sera ouvert dès 19h et jusqu’à 23h. Une restauration légère, avec des planches à partager, sera disponible sur la terrasse. De nombreuses tables et des mange debout seront mis à disposition, certaines proches de la scène, d’autres plus au calme dans le jardin à la française.

Début du concert à 20h30.

Tarif plein 13 €

Tarif réduit 10 € adhérents Art Flau/jeunes de 12 à 18 ans/demandeurs d’emploi/étudiants

Tarif enfant 12 ans 5 € .

1744 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37

English :

Live pop rock concert. Light meals (boards to share) and wine bar

Come and enjoy the energy of the Blue Sparks band, performing a repertoire ranging from rhythm & blues to pop and from rock to contemporary groove.

