Montpellier

RESTANKIDS CRÉATION D’UNE TOILE GLACÉE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier coloré et gourmand où les enfants réalisent leur propre toile inspirée des saveurs de l’été.

DEVIENS UN AVENTURIER DE L’OCÉAN

Un atelier coloré et gourmand où les enfants réalisent leur propre toile inspirée des saveurs de l’été.

À l’aide de peintures, de tampons et de différents accessoires, ils composent une illustration autour de l’univers des glaces cornets, esquimaux, toppings… chacun imagine une création unique, pleine de couleurs et de fantaisie. Ils peuvent également ajouter des paillettes pour apporter une touche encore plus festive à leur œuvre.

Pensé comme un moment d’expression libre, cet atelier permet aux enfants de jouer avec les formes, les textures et les compositions, tout en repartant avec une œuvre prête à être exposée.

Pour les 4 à 12 ans.

Nous prenons les chèques vacances, en version papier et numérique! .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 20 97 36 contactrestanque@gmail.com

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English :

BECOME AN OCEAN ADVENTURER

A colorful, gourmet workshop where children create their own canvas inspired by the flavors of summer.

L’événement RESTANKIDS CRÉATION D’UNE TOILE GLACÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-08 par 34 OT MONTPELLIER