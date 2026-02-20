VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT Montpellier

VISITE DES COULISSES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’HÉRAULT

Un passionnant cheminement à travers le temps !

À l’occasion de la semaine internationale des archives, venez découvrir les coulisses de Pierresvives côté Archives les magasins de conservation des documents, les salles de tri, l’atelier de restauration, le studio photo et bien d’autres lieux habituellement inaccessibles.

Durée 1h30

Tout public

Gratuit Réservation en ligne dans l’agenda sur le site de Pierresvives à partir du 15/05. .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr

English :

An exciting journey through time!

