Informations pratiques

Montpellier

JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Jeux de société anglais ou espagnol

Une immersion linguistique originale et conviviale vous attend !

Jeux de société anglais

Une immersion linguistique originale et conviviale vous attend !

Pratiquez l’anglais à travers des jeux et animations pour dynamiser les conversations et pratiquer le vocabulaire.

Il n’est pas nécessaire d’être bilingue, comprendre un minimum et connaître les bases pour s’exprimer suffit pour passer un bon moment ensemble!

DATES:

26 août à 19h

Durée 2h30

Tarif 10€

Inclus Boisson offerte

Contenu Plusieurs types de jeux proposés

Concept Store Le Repaire de Biivers

48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky

Téléphone 07 67 29 07 07

Email biivers.fr@gmail.com .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com

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English :

English or Spanish board games

An original and friendly language immersion awaits you!

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER