UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS Montpellier

mercredi 26 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
10 10

Montpellier

JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Jeux de société anglais ou espagnol

Une immersion linguistique originale et conviviale vous attend !
Jeux de société anglais

Une immersion linguistique originale et conviviale vous attend !
Pratiquez l’anglais à travers des jeux et animations pour dynamiser les conversations et pratiquer le vocabulaire.
Il n’est pas nécessaire d’être bilingue, comprendre un minimum et connaître les bases pour s’exprimer suffit pour passer un bon moment ensemble!

DATES:
26 août à 19h

Durée 2h30

Tarif 10€
Inclus Boisson offerte
Contenu Plusieurs types de jeux proposés

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Infos & inscriptions

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

English or Spanish board games

An original and friendly language immersion awaits you!

L’événement JEUX DE SOCIÉTÉ ANGLAIS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)