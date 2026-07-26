DJ SET DJ ROWL Montpellier
mercredi 26 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DJ SET DJ ROWL
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Le restaurant passe en mode house un DJ set lancé par DJ Rowl, plein d’énergie pour accompagner votre soirée.
Rythmes irrésistibles, ambiance cool et bonnes ondes au menu
Mercredi 26 août DJ Set DJ Rowl
19h 23h
Sunset Time
Le restaurant passe en mode house un DJ set lancé par DJ Rowl, plein d’énergie pour accompagner votre soirée.
Rythmes irrésistibles, ambiance cool et bonnes ondes au menu
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : DJ SET DJ ROWL
The restaurant is switching to house mode: a DJ set kicked off by DJ Rowl, full of energy to set the tone for your evening.
Irresistible beats, a laid-back vibe, and good vibes are on the menu
L’événement DJ SET DJ ROWL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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