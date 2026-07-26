Informations pratiques

Montpellier

DJ SET DJ ROWL

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Le restaurant passe en mode house un DJ set lancé par DJ Rowl, plein d’énergie pour accompagner votre soirée.

Rythmes irrésistibles, ambiance cool et bonnes ondes au menu

Mercredi 26 août DJ Set DJ Rowl

19h 23h

Sunset Time

Le restaurant passe en mode house un DJ set lancé par DJ Rowl, plein d’énergie pour accompagner votre soirée.

Rythmes irrésistibles, ambiance cool et bonnes ondes au menu

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : DJ SET DJ ROWL

The restaurant is switching to house mode: a DJ set kicked off by DJ Rowl, full of energy to set the tone for your evening.

Irresistible beats, a laid-back vibe, and good vibes are on the menu

L’événement DJ SET DJ ROWL Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER