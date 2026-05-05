Visite contée de l’appartement témoin, Cité Musée Tony Garnier, Lyon

Visite contée de l’appartement témoin Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Cité Musée Tony Garnier Métropole de Lyon

Réservation fortement conseillée, 20 personnes maximum par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Et si vous découvriez le quartier à travers la voix de celles et ceux qui l’ont connu ?

Il y a presque 100 ans, Pierre, Marie et leurs enfants Marlène et Georges emménagent dans la cité des États-Unis. Lorsque la nuit tombe dans les cours, leur histoire résonne encore. Muni·es de lampes torches, venez la découvrir avec la visite contée du musée.

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://cm-tonygarnier.org/ https://www.instagram.com/cm_tonygarnier/ [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cVrTsNiXkoqrw9Dr7 »}]

Nuit européenne des musées

©Visite_contée_à-la_lampe_torche_CTMG